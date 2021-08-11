Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале. В игре первого круга она одолела Петре Мартич из Хорватии — 7:5, 6:3.

Игра длилась 1 час 27 минут, в первом сете соперницы взяли в общей сложности семь чужих подач (Мартич — три, Касаткина — четыре). Во втором сете россиянка добавила ещё один брейк.

Касаткина один раз подавала навылет против пяти эйсов у соперницы и четыре раза допустила двойную ошибку, в то время, как Мартич — только один.

Касаткина занимает 27-е место в рейтинге WTA, Мартич — 34-я ракетка мира.

Во втором круге Касаткина встретится с туниской Онс Жабер, которая «посеяна» на турнире под номером 13.

Помимо Касаткиной, в турнире принимают участие Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова. Все они также преодолели барьер первого круга.