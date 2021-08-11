Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал изменения в составе участников четвёртого этапа юниорского «Гран-при» в словацком Кошице. От России выступят:

Юноши: Владислав Дикиджи, Александр Голубев, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков.

Запасные — Андрей Анисимов, Марк Кондратюк, Артём Ковалёв, Андрей Кутовой, Егор Рухин, Семён Соловьёв, Николай Урожаев, Фёдор Зонов.

Девушки: Софья Муравьева, Аделия Петросян, Мария Захарова, Вероника Жилина.

Запасные — Елизавета Берестовская, Анна Фролова, Алина Горбачёва, Елизавета Куликова, Софья Самоделкина, Ульяна Ширяева, Анастасия Зинина.

Пары: Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Полина Костюкович/Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Запасные — Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Наталья Хабибиуллина/Илья Княжук, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, Таисия Собинина/Сергей Бахмат, Милана Трубачёва/Владислав Смирнов, Евгения Туманова/Георгий Куница.

Танцы: Василиса Кагановская/Валерий Ангелополь, Ольга Мамченкова/Марк Волков, Маргарита Свистунова/Дмитрий Студенкин, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.

Запасные- София Качушкина/Олег Муратов, Ирина Хавронина/Дарио Кирисано, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Тимур Бабаев-Смирнов, Алиса Овсянкина/Матвей Самохин, Анна Румак/Глеб Гончаров, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов.

Ранее стало известно, что россияне не приедут на первые два этапа юниорского «Гран-при» во французском Куршевеле из-за антиковидных ограничений на въезд во Францию.