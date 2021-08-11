«Спартак» в официальном Твиттере ответил на издевательства «Зенита» после вылета красно-белых из отбора Лиги чемпионов. В третьем раунде красно-белые дважды уступили «Бенфике» со счётом 0:2. После этого «Зенит» в TikTok выложил видео с текстом: «Клубы, которые будут играть в Лиге чемпионов: «Зенит», не «Спартак», а также твит «футбол, который не пошёл по плану».

В ответ на это «Спартак» выложил скриншот таблицы Лиги чемпионов прошлого сезона, в которой «Зенит» занял последнее место, а также напомнил о предыдущей встрече сине-бело-голубых с «Бенфикой» в декабре 2019 года: португальцы победили в том матче 3:0.

«Да, мы проиграли, но вы, вероятно, последний клуб, который должен шутить над чужими поражениями в Лиге чемпионов», — сопроводил кадры неудач «Зенита» аккаунт «Спартака».

Напомним, что «Зенит» стартует в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с группового раунда.