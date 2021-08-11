В ночь на 11 августа стало известно о смерти легендарного хоккейного вратаря Тони Эспозито. Легендарный канадско-американский голкипер скончался в возрасте 78 лет от рака поджелудочной железы.

Тони Эспозито выступал в НХЛ с 1968 по 1984 год. После дебютного сезона в «Монреале» он 14 сезонов провёл в «Чикаго», где три раза брал «Везину» (приз лучшему вратарю сезона). В 1972 году Эспозито вместе со старшим братом — легендарным нападающим Филом Эспозито — принял участие в Суперсерии со сборной СССР, проведя четыре матча (ещё в четырёх играл Кен Драйден).

Эспозито популяризировал у вратарей стиль «бабочки», входит в десятку лучших вратарей НХЛ по количеству выигранных матчей (418).