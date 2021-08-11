Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что продолжит свою работу в национальной команде. По её словам, она никогда не говорила об уходе из сборной.

«Моя великая мама оставила такое завещание: «Ты должна работать до последнего издыхания». Не могу нарушить её завет», — сказала Винер-Усманова в эфире Первого канала.

На Олимпиаде-2020 в Токио Россия впервые осталась без золота в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. Победу одержала израильтянка Линой Ашрам, а Дина Аверина взяла серебро.

Винер-Усманова работает главным тренером Центра олимпийской подготовки с 1992 года, а с 2001 года является главным тренером сборной России по художественной гимнастике.