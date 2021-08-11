Накануне «Спартак» проиграл «Бенфике» второй матч отборочного турнира Лиги чемпионов и завершил борьбу в главном еврокубковом турнире. Фанаты красно-белых в ярости, «Зенит» публикует издевательские видео, пресс-служба клуба еле отбивается, а Зарема в панике думает, не поторопилась ли она с удалением канала, ведь из руководства можно уволить ещё несколько человек. Но всё ли так плохо, как кажется на первый взгляд?

Ну конечно, нет. На самом деле в матчах «Спартака» с «Бенфикой» плюсов гораздо больше, чем минусов. Посудите сами.

Вылетев из Лиги чемпионов, «Спартак» сразу же попал в Лигу Европы. Сразу в групповой турнир. Вы только подумайте: обеспечить себе участие во втором по значимости еврокубке, при этом не забив ни одного мяча! Команда явно берегла силы, ведь сезон ещё длинный, зачем растрачиваться попусту. Например, «Локомотиву» для попадания в Лигу Европы пришлось проделать сложный путь в Кубке России и побеждать в финале неуступчивые «Крылья Советов». «Спартаку» для этого же результата хватило всего лишь двух безголевых игр – какой ещё клуб способен на такое, кроме десятикратного чемпиона России?

«Спартак» ни разу не был разгромлен таким грозным соперником, как «Бенфика». Шутка ли, у клуба в копилке целых два еврокубка – столько же, сколько у «Зенита». Причём более значимых – Кубка европейских чемпионов. Ну, правда, они были завоёваны в 1961 и 1962 году, но всё же! И десятикратный чемпион страны и обладатель Копа дель Соль-2012 почти на равных сражался с грозными лиссабонскими «орлами».

При этом красно-белые в ответном матче с европейским грандом ещё и смогли забить. Да, пусть Жиго забил в свои ворота, но это уже шаг в верном направлении. В Твиттере «Спартак» верно напомнил, что «Зенит» в 2019 году вообще проиграл «Бенфике» 0:3. Ну да, за два месяца до этого «Зенит» победил 3:1, но кому это интересно, ведь за петербуржцев не забивал Самюэль Жиго, которого Зарема Салихова так хочет натурализовать для сборной России. Вы только представьте: связка Жиго и Джикия. Подвиньтесь, Серхио Рамос и Жерар Пике!

Кстати, о Зареме. Вы же помните, как она демонстративно вышла из совета директоров «Спартака» после назначения Руя Витории? Разве это не идеальный повод обставить действительно выдающийся матч (см. выше) как провальный и, воспользовавшись шансом, выгнать вслед за Фетисовым и Поповым ещё и Руя Виторию?

К тому же спартаковские болельщики мечтают, чтобы клуб возглавил настоящий спартаковец, который помнит историю клуба, стеночки и забегания, для которого не будут пустым звуком имена Старостиных и Бескова. Такой настоящий спартаковец, как, например, Станислав Черчесов или Дмитрий Аленичев.

А как «Спартак» блестяще играл с «Бенфикой» в ответном матче. Представляете, за 90 минут хвалёные португальские «орлы» смогли нанести в створ ворот Александра Максименко только один удар! Правда, забили два мяча, потому что Жиго постарался. Но удар-то всего один! Да, голевой, но один!

Более того, попав в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов, «Спартак» значительно облегчил себе задачу. Ведь его ждут шесть не таких сложных матчей, какие были бы в главном еврокубке. Соперники будут полегче, а значит можно будет сосредоточиться на внутреннем чемпионате, чтобы в конце сезона попасть в еврокубки, от которых потом можно будет избавиться, чтобы сосредоточиться на внутреннем чемпионате, чтобы в конце сезона попасть в еврокубки, от которых потом можно будет избавиться… Короче говоря, куда ни посмотри, везде плюсы.

Кроме того, если «Спартак» займёт третье место в своей группе Лиги Европы, то станет первым (!!!) в истории клубом из России, который сыграет сразу в трёх еврокубках в течение одного сезона. Ведь с третьего места красно-белые попадут в 1/16 финала Лиги конференций и смогут гордо говорить, что вышли в евровесну. Да, пусть «Зенит» за последние десять лет три раза выходил в плей-офф Лиги чемпионов, а «Спартак» за этот период только один раз играл в 1/16 финала Лиги Европы, но зато красно-белые попадали в полуфинал Кубка европейских чемпионов! Да, в 1991 году, но зато это достижение навеки вписано в историю великого красно-белого клуба (навеки, потому что больше таких достижений не будет).

Так что спартаковским болельщикам грех расстраиваться. Лучше поддержать команду, ведь впереди у неё ещё немало таких же выдающихся игр, как с «Бенфикой» или с «Нижним Новгородом». Главное, побольше показывать свою комнату трофеев, ведь там так много кубков за последние 15 лет (два).