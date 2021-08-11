Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам из Израиля закрыла свою страницу в Инстаграме. 22-летняя гимнастка взяла золото Игр-2020 в Токио, обойдя россиянку Дину Аверину (107,800 балла против 107,650). Бронзу получила Алина Горносько из Белоруссии (102,700).

В России многие были недовольны судейством гимнастики на Олимпиаде. Так в упражнениях с лентой Ашрам допустила падение предмета. После завершения многоборья возмущение выразили многие эксперты и известные болельщики, включая официального представителя МИД Марию Захарову.

Россия заняла в медальном зачёте Олимпиады пятое место с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.