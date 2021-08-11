Японские врачи выявили в общей сложности 511 случаев заражения коронавирусом за время Олимпиады-2020 в Токио. Об этом говорится в отчёте на сайте оргкомитета «Токио-2020».

За последние сутки выявлено 25 случаев заражения. Худший показатель был установлен 5 августа — 31 заражение.

Статистика охватывает период с 1 июля, когда в Японию начали прибывать участники Олимпиады.

Всего за время Игр и подготовительного периода было сделано порядка 650 тысяч тестов. Положительными из них оказались только 0,02%.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России на Играх заняла пятое место в медальном зачёте с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.