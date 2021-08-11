«Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека, утверждает RMC Sport. По данным источника глава департамента спорта и развития «Локо» Ральф Рангник приедет в Кан для личной втречи с хавбеком олимпийской сборной Франции.

Отмечается, что «Локомотив» уже сделал официальное предложение по 20-летнему футболисту, перебив предложение «Ниццы». Однако сам Бека-Бека склоняется к переходу во французский клуб, чтобы не покидать родину. Сам «Кан» же из-за более выгодного предложения «Локо» склоняется к продаже игрока в Россию.

В прошлом сезоне Бека-Бека сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил один гол. Также он принял участие в Олимпиаде в Токио, проведя три матча.