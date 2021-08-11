Стало известно место проведения матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Россией и Мальтой. Подопечные Валерия Карпина примут островитян на стадионе «Открытие Арена». Это будет первая игра национальной команды на домашней арене московского «Спартака». Последний раз на этом стадионе состоялась игра группового этапа Кубка конфедераций Португалия — Россия (1:0).

Встреча состоится 7 сентября, начало — в 21:45 по московскому времени. Это будет третий матч сборной за неделю. 1 сентября россияне на московском стадионе «Лужники» примут Хорватию, матч станет дебютным для Валерия Карпина во главе сборной. 4 сентября Россия на выезде сыграет с Кипром.

В отборочном турнире ЧМ-2022 россияне провели три матча, обыграв в гостях Мальту (3:1) и дома Словению (2:1) и уступив на выезде Словакии (1:2).