«Спартак» потерял более 10 миллионов евро после поражения от «Бенфики» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. В двух матчах красно-белые уступили с одинаковым счётом 0:2 и попали в групповой турнир Лиги Европы.

За выступление в групповом раунде Лиге чемпионов красно-белые получили бы от УЕФА бонус в размере 15,64 миллиона евро. В Лиге Европы бонус существенно скромнее — 3,63 миллиона.

Кроме того, «Спартак» лишился и потенциальных бонусов за победы и ничьи в групповом раунде. В Лиге чемпионов победы приносят 2,8 миллиона, ничьи — 0,93 миллиона. Суммы в Лиге Европы — 0,63 миллиона и 0,21 миллиона соответственно.

Также в Лиге чемпионов выше отчисления за продажу маркетинговых прав. Кроме того, если бы «Спартак» выбыл не в третьем раунде, а в четвёртом, то получил бы от УЕФА дополнительно 5 миллионов евро.

Напомним, что в групповом турнире Лиги чемпионов-2021/22 стартует один российский клуб — чемпион страны «Зенит».