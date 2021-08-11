«Ростов» на официальном сайте объявил о возвращении из аренды вратаря Максима Рудакова. 25-летний голкипер начал этот сезон в «Роторе» на правах аренды, но остался в запасе во всех пяти играх сезона ФНЛ-2021/22.

В результате Рудаков расторг арендное соглашение с волгоградцами и вернулся в расположение клуба из Ростова-на-Дону.

Рудаков — воспитанник академии «Зенита» и выступал за дубль клуба в ФНЛ. В 2018 году он перешёл на правах аренды в финский ХИК, где два сезона был основным вратарём, а в январе 2020 года вернулся из аренды в «Зенит», после чего сразу же перешёл в «Ростов». За дончан Рудаков отыграл лишь один матч в РПЛ (1:3 с «Краснодаром» 16 июня).

В составе «Ростова» основным голкипером считается 32-летний Сергей Песьяков, а его сменщиком — ещё один экс-вратарь «Зенита» 28-летний Егор Бабурин.

После двух туров РПЛ пост главного тренера «Ростова» оставил Валерий Карпин, которого сменил Юрий Сёмин.