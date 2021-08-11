Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос о будущем участниц Олимпиады-2020 сестёр Дины и Арины Авериных. На Играх в Токио Дина взяла серебро, уступив Линой Ашрам из Израиля, а Арина осталась четвёртой.

«Я не задавала им никаких вопросов и просто слушаю их выступления на различных площадках, — цитирует «РИА Новости» Винер-Усманову. — Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у нее нет никаких проблем со здоровьем, слава богу. А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведет ее уже несколько лет».

После завершения Олимпиады Арина Аверина заявила об уходе из спорта, но Дина позднее отметила, что сестра могла сказать это на эмоциях. Позднее обе гимнастки допустили, что примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.