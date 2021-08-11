Вратарь СКА Ярослав Аскаров рассказал об отношениях с главным тренером олимпийской сборной России Игорем Ларионовым. Голкипер высоко оценил человеческие качества специалиста и его методику работы.

«Мы с Игорем Николаевичем достаточно хорошо общаемся, — цитирует Sport24 Аскарова. — Можно сказать, что за пределами льда находимся в дружеских отношениях. Ларионов — классный мужик! Он и хоккеист был классный, и как тренер сейчас. Но прежде всего, нужно оставаться человеком. И он как раз тот человек, за которым хочется идти и от которого что-то брать. Мы все видим, чего Игорь Николаевич добился, и как просто при этом себя ведет. Он не ходит, задрав голову».

Также Аскаров отметил, что Ларионов ни на кого не повышает голос во время тренировок и хорошо общается со всеми в сборной.