Нападающий «Зенита» Малком вернулся в расположение клуба, сообщает официальный сайт чемпионов России. 23-летний бразилец пропустил предсезонную подготовку и cтарт сезона из-за участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

«Домой он не ездил, — сказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак. — Малком прилетел в Москву, побыл там, затем приехал в Петербург, немного отдохнул и сейчас готов к тому, чтобы тренироваться и играть за наш клуб. По сути, у него было три дня отдыха».

7 августа Бразилия второй раз подряд выиграла олимпийский футбольный турнир, победив в финале Испанию 2:1. Малком стал автором победного мяча в дополнительное время.

Через несколько минут после завершения матча «Зенит» объявил о подписании ещё одного игрока олимпийской сборной Бразилии — Клаудиньо.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 15 августа против «Локомотива» в рамках четвёртого тура чемпионата России.