Билеты на контрольные прокаты сборной России поступили в продажу. Фигуристы продемонстрируют свои программы на олимпийский сезон-2021/22 в Челябинске 11-12 сентября.

11 сентября запланированы ритмические танцы и короткие программы спортивных пар, а также мужчин и женщин. 12 сентября состоятся произвольные танцы и программы пар, мужчин и женщин.

Купить билеты можно на специальном сайте.

Отдельные билеты можно приобрести на два мероприятия разом: прокаты мужчин и танцоров или пар и женщин. В первом случае билеты можно купить за 1200 рублей, во втором — за 1500.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, чемпионат мира — с 21 по 27 марта в Монреале, чемпионат Европы — с 10 по 16 января в Таллине, чемпионат России — с 24 по 29 декабря в Красноярске.