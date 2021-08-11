Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о проблемах со здоровьем Дины Авериной. По словам Винер-Усмановой, российская гимнастка готовилась к Играм в Токио, несмотря на проблемы со спиной.

«У нее были проблемы со спиной. С ней работает (Дмитрий) Дзукаев, наш известный специалист-хирург в этой области, — цитирует «РИА Новости» Винер-Усманову. — Разговоров об операции не идет, просто речь о том, чтобы сохранить ее в нормальном состоянии и виде. Вот это ему и удается. С таким характером, как у Дины, который заточен на то, чтобы все выполнять вовремя и регулярно, она смогла себя сохранить в год Олимпиады, но, к сожалению, не выиграла ее. Ну, вот так сложилась судьба, может быть, у нее еще получится это сделать».

Дина Аверина на Олимпиаде в Токио взяла серебро в индивидуальном многоборье, уступив Линой Ашрам из Израиля. Ранее Винер-Усманова заявила, что сестра Дины Арина Аверина, ставшая четвёртой, продолжит карьеру, а Дина проконсультируется с врачом.