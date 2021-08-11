Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча четвёртого тура чемпионата России по футболу против «Локомотива». В расположение сине-бело-голубых перед матчем с обладателем Кубка страны вернулся нападающий Малком, который участвовал в Олимпиаде-2020 в составе сборной Бразилии. Однако его участие остаётся под вопросом.

«Сейчас нам как раз нужно оценить его состояние. Времени у нас достаточно для того, чтобы понять, насколько он готов функционально и насколько эмоционально он отошел от Олимпийских игр. Готовиться он будет точно, а сколько он будет играть, мы решим в ближайшее время», — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака.

На Олимпиаде-2020 Бразилия завоевала золото, выиграв в финале у Испании (2:1). Малком стал автором победного мяча в финальной встрече. Также питерцы объявили о приобретении ещё одного игрока олимпийской сборной Бразилии — хавбека «Брагантино» Клаудиньо. Однако его участие в игре с «Локо» не рассматривается.

«Контракт еще не подписан. На сегодняшний день с нами тренируются те игроки, у которых есть контракты, — пояснил Семак. — А говорить о Клаудиньо можно будет после того, как что-то произойдет».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 15 августа в Москве, начало — в 17:30 по московскому времени.