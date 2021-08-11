На базе в Новогорске завершаются контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 11 августа, пары покажут произвольные программы. Короткие программы пар были продемонстрированы днём ранее, до них на лёд выходили танцевальные дуэты, юноши и девушки.

Произвольную программу покажут следующие дуэты:

Ксения Ахантьева/Валерий Колесов

Дарья Бояринцева/Максим Шагалов

Полина Костюкович/ Алексей Брюханов

Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

Екатерина Петушкова/Евгений Маликов

Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко

Милана Трубачева/Владислав Смирнов

Евгения Туманова/Георгий Куница

Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков

Прокаты стартуют в 15:00 по московскому времени.