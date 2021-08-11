Российский фигурист Евгений Семененко поступил на лечебный факультет Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. Приказ о его зачислении опубликован на официальном сайте вуза.

Семененко будет обучаться по специальности «Лечебное дело».

26 июля Семененко исполнилось 18 лет. В сезоне-2020/21 фигурист выиграл финал Кубка России и юниорское первенство России, стал третьим на Ice Star, а также завоевал золото на командном чемпионате мира в составе сборной России.

На чемпионате мира-2021 Семененко стал восьмым, а на чемпионате России — одиннадцатым.