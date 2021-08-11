Российский бегун Сергей Шубенков заявил, что ему не понадобится операция на ахилле после травмы, полученной на Олимпиаде-2020. Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами был заявлен в числе российских легкоатлетов на Игры-2020, но снялся с предварительных забегов из-за повреждения, которое дало о себе знать ещё до старта Олимпиады.

По словам Шубенкова, воспаление ахилла случилось у него ещё в Новогорске, за 10 дней до отъезда в Токио. Легкоатлет отметил, что врачи вовремя оказали ему помощь и провели своевременную диагностику.

«Сразу стало понятно, что разрыв ахилла у меня частичный, в целом все не так плохо и лечиться мы начали уже в Олимпийской деревне, — цитирует официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики Шубенкова. — И наши же врачи из ФМБА мне на месте сказали, что все будет хорошо, что операция не требуется, что на ноге заживет все само собой, сформируется рубец. Надо будет делать физиопроцедуры, ходить в ортезе и передвигаться на костылях примерно месяц».

Шубенков также отметил, что благодаря помощи спонсора съездил в европейскую клинику, где местные врачи дали тот же совет, что и ФМБА. Шубенков избежит операции и будет проходить лечение и реабилитацию в Европе.