Новичок «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос, когда проведёт первый матч в составе парижского клуба. О трансфере 34-летнего аргентинца было официально объявлено вчера, 10 августа. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» заключил контракт по схеме «2+1» и будет выступать под номером 30.

«Честно говоря, не знаю. У меня был отпуск, — сказал Месси на пресс-конференции по поводу дебюта в «ПСЖ». — Я беседовал с техническим штабом. Сейчас надо начать тренироваться. Постараюсь выйти на поле скорее. Всё решит тренерский штаб.

Месси всю профессиональную карьеру провёл в «Барселоне». 1 июля истёк его контракт, а 7 августа было официально объявлено об уходе рекордсмена клуба по играм и голам.