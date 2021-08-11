Новый тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов дал понять, что капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не намерен возвращаться в национальную команду. Голкипер завершил международную карьеру в 2018 году и сосредоточился на выступлениях за клуб.

«С Игорем говорил, — цитирует ТАСС Кафанова. — К большому сожалению, он не вернется в сборную. Чем больше времени проходит после завершения его карьеры в национальной команде, тем сильнее ценится то, что он сделал, выступая за сборную России. За эти почти три года у нас так и не появился стопроцентный первый номер».

Акинфеев провёл за сборную России 111 матчей в период с 2004 по 2018 год, завоевал бронзу Евро-2008, также был в заявке команды на Евро-2004, 2012, 2016 и ЧМ-2014 и 2018, где россияне добрались до четвертьфинала.

После ухода Акинфеева место в воротах сборной занимали Андрей Лунёв (4 матча, 7 пропущенных мячей), Гильерме (15 матчей, 12 мячей), Антон Шунин (11 матчей, 11 мячей), Матвей Сафонов (3 матча, 4 мяча).

Кафанов вошёл в штаб сборной России, который возглавил Валерий Карпин. При Станиславе Черчесове с вратарями работал Гинтарас Стауче.