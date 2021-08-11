Главный тренер сборной Санкт-Петербурга по тхэквондо Илья Пак прокомментировал выступление сборной России на Олимпиаде в Токио, а также высказал мнение, в каком возрасте стоит заняться этим видом спорта. Ученик Пака Михаил Артамонов на Играх-2020 взял бронзу, Максим Храмцов и Владислав Ларин выиграли золото, а Татьяна Минина завоевала серебро. Россияне показали лучший результат в Токио среди тхэквондистов. Пять лет назад, в Рио-2016, у России была только одна серебряная медаль.

– Как вы оцените выступление сборной России на Олимпиаде в Токио? Результат команды оказался лучше, чем ожидалось, или, может быть, хуже?

– Команда была хорошая. Два золота, серебро и бронза – это колоссальный успех российского тхэквондо. Команда была нацелена на золото. Задача ставилась: минимум два финала и взять хотя бы одно золото. Все четверо были готовы и технически, и тактически, и физически к тому, чтобы взять золото. У нас были два явных лидера, которые, слава Богу, взяли золото. Но все четверо были готовы. Явным сюрпризом это не стало, но было приятное ощущение от выполненной работы. Результат показал, что команда готовилась правильно.

– Какие планы сейчас у вас и Михаила Артамонова?

– Будем с Михаилом готовиться к Парижу. Это будет непросто, потому что он переходит в другую весовую категорию, там баллы обнуляются. Но он и так три года держал вес, это очень сложно для его организма. Будем переходить в другой вес, готовиться. Надо добиваться. Он уже вошёл во вкус, почувствовал свои силы.

Другие трое спортсменов планируют остаться в своих весах, и у них хорошие шансы не только отобраться на Париж-2024, но и там ещё раз доказать, что это неслучайный успех. Но, конечно, есть и молодые спортсмены, которые тоже хотят попасть на Олимпиаду.

– Максим Храмцов взял золото со сломанной рукой. Как это вообще возможно?

– Максим Храмцов – универсальный боец. Один из немногих не только в России, но и в мире. Он может переключить работу соперника на другие моменты и минимизировать себе риск усугубления травмы. Но это не умаляет его заслуг. Отличные бойцовские качества, могу так сказать.

Все четверо – бойцы. У всех тоже были травмы. Не было переломов, но были ушибы. Ребята знали, зачем ехали на Олимпиаду. Уверен, если бы у Максима Храмцова были сломаны и вторая рука, и нога, он бы вышел и бился. И бился бы очень хорошо.

– Как вы считаете, в чем причина прогресса тхэквондо в России?

– Популярность нашего спорта, грамотная подводка спортсменов, грамотное планирование главным тренером сборной Вадимом Александровичем Ивановым – его заслуга очень велика, привлечение личных тренеров и сумасшедший настрой.

Победа была неслучайной. Максим Храмцов и Владислав Ларин – лидеры олимпийского рейтинга. Татьяна Минина входит в пятёрку олимпийского рейтинга, как и Михаил Артамонов. Просто нужно было грамотно подвести и настроить. У нас ещё одна девочка отбиралась – молодая Елизавета Ряднинская. К сожалению, не смогла пройти квалификацию. Может, она бы не взяла медаль, но могла и взять.

В 2013 году у нас был первый чемпион мира, в 2015-м – семь медалей на чемпионате мира. Потихоньку, поступательное движение. Это было не так заметно для СМИ, но поступательное движение было.

– Пять лет назад в Рио у нас было только одно серебро. Сейчас – два золота, серебро и бронза и уверенная победа в медальном зачёте. За счёт чего удалось за такой короткий срок добиться столь внушительного прогресса?

– По моему мнению, тхэквондо входит в пятёрку самых популярных видов спорта в России. Была проблема в квалификации тренеров, сейчас она уходит – тренеры действительно стали очень квалифицированы. Второй момент – государственное финансирование. Стали открываться секции, спортивные школы, они есть уже почти в каждом регионе, тренеры стали получать государственную зарплату, заинтересованы в результатах. Квалификация тренеров растёт за счёт того, что главный тренер строит подготовку сборной России таким образом, что они вынуждены выезжать на международные соревнования. Когда региональные тренеры ездят на соревнования, они видят, к чему стремиться, и растут. А у нас в России тренеры такие: им палец дашь – они руку откусят. Поэтому так и кусают.

– К слову о секциях. В каком возрасте, на ваш взгляд, стоит начинать заниматься тхэквондо?

– Всё зависит от тренера. 6-7 лет – это нормально, при условии, что тренер не пытается в первые два года давать ему какие-то максимальные задачи, а развивает общие координационные, физические возможности, прививает интерес… Но если из другого вида спорта, то нормально прийти и позже. Насколько я знаю, Максим Храмцов пришёл в тхэквондо в 11 лет из карате. Так что 10-11 лет – это нормально.