Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова призвала не критиковать олимпийскую чемпионку Токио-2020 израильтянку Линой Ашрам. 22-летняя гимнастка завоевала золото в индивидуальном многоборье, оставив с серебром россиянку Дину Аверину. После завершения турнира многие болельщики и эксперты остались недовольны итогами судейства.

«Я ее критиковать не собиралась, она орудие. Наши девочки интеллигентные, добрые и воспитанные люди, — цитирует «РИА Новости» Винер-Усманову. — Ее критиковать они никогда не станут, я их этому никогда не учила».

По мнению прославленного тренера, Ашрам не хватает для успеха некоторых элементов. «Я про выразительность, движения, пластику, хореографию», — уточнила Винер-Усманова.

11 августа Ашрам закрыла свой профиль в Инстаграме.