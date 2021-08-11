Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на слова Владаса Ласицкаса, мужа российской легкоатлетки Марии Ласицкене, о её поездке на Олимпийские игры. Ранее Ласицкас заявил, что Матыцин не хотел видеть прыгунью в числе участниц Олимпиады в Токио.

По словам министра, перед отъездом олимпийской команды на турнир он встречался со спортсменами на базе в Новогорске, но не смог пообщаться с Ласицкене.

«Тогда встреча так и не состоялась, но, согласитесь, для меня, как министра, было бы абсурдом выступать против участия в Олимпийских играх сильнейшей легкоатлетки. У меня к Марии самое доброе отношение. Все знают, что существовали опасения в отношении её здоровья, но с моей стороны было единственное желание – чтобы максимальное количество спортсменов поехали в Токио», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, Ласицкене завоевала золотую медаль Олимпиады в прыжках в высоту, несмотря на то, что незадолго до Игр получила травму ноги и была вынуждена пропускать соревнования. В Токио прибыли всего десять российских легкоатлетов, а медали завоевали лишь Ласицкене и Анжелика Сидорова.