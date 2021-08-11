«Челси» сыграет с «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА. Игра будет проходить сегодня, 11 августа, на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Обслуживать встречу будет российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистировать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвёртый рефери — белорус Алексей Кульбаков, ВАР — немец Марко Фритц.

«Челси» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» со счётом 1:0. «Вильярреал» победил в Лиге Европы, одолев в финале «Манчестер Юнайтед».

«Челси» в пятый раз играет в Суперкубке УЕФА. Для «Вильярреала» это дебют в розыгрыше турнира.