Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила состояние здоровья Александра Большунова, в июле вернувшегося к тренировкам после травмы.

«Травма была достаточно давно, это было ещё в мае, поэтому Саша тренируется, всё в порядке. Следит за тем, чтобы травма потом не давала о себе знать, но сейчас никаких причин для тревоги нет», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне Большунов стал обладателем Большого хрустального глобуса, а также выиграл многодневку «Тур де Ски». На чемпионате мира в Оберстдорфе он завоевал одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

Большунов готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, куда также входят Денис Спицов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко и другие лыжники.