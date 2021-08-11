Бразильский полузащитник Клаудиньо в четверг, 12 августа, официально станет игроком «Зенита». Об этом сообщил футбольный агент Луис Фернандо Гарсия.

«Клаудиньо завтра (12 августа) подпишет контракт с «Зенитом», — приводит слова Гарсии Sport24.

Напомним, до перехода в «Зенит» Клаудиньо выступал за «Брагантино», за который провел 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач. В этом году футболист стал олимпийским чемпионом, победив в составе сборной Бразилии в финальном матче Испанию (2:1 д.в.). Клаудиньо вышел в старте и отыграл 105 минут.

24-летний хавбек стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии-2020 (18 голов в 35 играх). С его приобретением «Зенит» закрыл восьмую вакансию легионера, появившуюся после ухода Себастьяна Дриусси.