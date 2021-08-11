В Челябинске на ледовой арене «Трактор» 11 и 12 сентября состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Спортсмены впервые продемонстрируют короткие и произвольные программы, с которыми будут выступать в олимпийском сезоне.

В субботу, 11 сентября, в 14:00 состоится ритмический танец. Сразу после него стартует короткая программа у мужчин. В 16:25 с короткими программами выступят спортивные пары, затем на льду появятся девушки.

В воскресенье, 12 сентября, первыми также выступят танцоры, они исполнят произвольный танец в 14:00. Затем с произвольными программами на лед выйдут мужчины. В 16:45 стартуют выступления спортивных пар, а закрывать мероприятие будет произвольная программа женщин.