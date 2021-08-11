Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что его супруга Татьяна Сорина тренируется с одной палкой из-за травмы плеча, полученной на лыжероллерном фестивале Blink-2021 в Норвегии.

«Татьяна сейчас тренируется с ограничениями, с палкой в одной руке. Сейчас сложно говорить, когда она полностью оправится после травмы плеча, в ближайшие дни будет сделана МРТ, после которой станут понятны дальнейшие наши действия», — приводит слова Сорина ТАСС.

Специалист объяснил, что Сорина упала на то плечо, с которым у неё уже были проблемы до декрета. Сейчас Татьяна сосредоточена на том, чтобы полностью залечить травму перед стартом олимпийского сезона.

На данный момент группа Сорина находится в итальянском Монте-Бондоне, сбор продлится до 31 августа. После его окончания лыжница останется в Италии еще на десять дней, чтобы продолжить тренировочный процесс.