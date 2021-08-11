Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси официально стал игроком «Пари Сен-Жермен». Он уже контракт по схеме «2+1» и будет выступать под номером 30.

Футбольные болельщики устроили настоящее безумие, встречая своего кумира. Фанаты вышли на улицы Парижа с флагами и файерами, в городе образовалась давка и массовые заторы на проезжей части. Болельщики собрались около стадиона «Парк де Пренс» еще до того, как Мессии прибыл в столицу Франции и подписал контракт с новым клубом.

Напомним, Месси всю профессиональную карьеру провёл в «Барселоне». 1 июля истёк его контракт, а 7 августа было официально объявлено об уходе рекордсмена клуба по играм и голам.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 14 августа дома против «Страсбура» в рамках второго тура чемпионата Франции по футболу.