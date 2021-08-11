Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле 2021 года открыло 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РУСАДА.

«В июле 2021 года отделом по обработке результатов было открыто 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил», – рассказал представитель пресс-службы антидопингового агентства.

Пока неизвестно, в отношении каких спортсменов открыты дела. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть опубликованы только после завершения расследования.

Напомним, ранее в январе было открыта четыре дела о возможных нарушениях, в феврале — ни одного. В марте открыли пять новых дел, в апреле — 11, в мае — пять, в июне — 13.