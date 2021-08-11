Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова включена в резервный состав сборной России.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Министерства спорта РФ. Также в резерв включена Ксения Синицына (юниорки, 13-19 лет).

Вероника Жилина и Елизавета Куликова добавлены в резервный список юниорской сборной России(девушки, 11-17 лет).

Напомним, Самодурова в сезоне-2018/19 дебютировала на взрослом уровне и выиграла чемпионат Европы. Спортсменка тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина.

Синицына в марте текущего года выиграла турнир памяти И. С. Русакова с попыткой исполнить четверной тулуп.