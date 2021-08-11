Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Роме». Как сообщает инсайдер Джон Солано в «Твиттере», агент футболиста на данный момент находится в Лондоне, где обсуждает возможную сделку с представителями итальянского клуба.

Ранее журналист Якопо Алипранди сообщал, что римляне рассматривают Азмуна в качестве замены Эдину Джеко, с которым клуб хочет расстаться летом. Сумма сделки может составить 25 миллионов евро.

Напомним, Азмун был близок к переходу в леверкузенский «Байер», но трансфер сорвался из-за того, что клубы не смогли договориться о стоимости игрока.

Напомним, Азмун присоединился к «Зениту» в 2019 года, до этого он защищал цвета «Рубина» и «Ростова». В прошлом сезоне форвард отыграл 24 матча в РПЛ, забил 19 мячей и сделал два голевых паса. С 2014 года Сердар играет за сборную Ирана.