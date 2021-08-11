Матчи шестого тура РПЛ официально перенесены на 25-28 августа в связи с подготовкой сборной России к участию в отборочном турнире чемпионата мира.

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ на официальном сайте. Изначально планировалось, что матчи шестого тура пройдут 28 и 29 августа. Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил перенести встречи, чтобы национальная команда имела возможность подготовиться к отбору на ЧМ-2022. На прошлой неделе РПЛ получила запрос от РФС о переносе игр.

«По просьбе РФС и с учетом интересов национальной сборной России лига согласилась перенести матчи 6-го тура РПЛ с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа. Решение было принято большинством голосов клубов РПЛ», – говорится в заявлении Лиги.

Точное расписание шестого тура будет опубликовано по окончании ответных матчей «Сочи» и «Рубина» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций. Если команды выйдут в плей-офф, то матчи «Спартак» — «Сочи» и «Краснодар» — «Рубин» будут перенесены на 1 декабря.