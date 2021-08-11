Бывший разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос, покинувший клуб по истечении контракта, по-прежнему остается в статусе свободного агента.

Как сообщает журналист Маттео Андреане, за ситуацией наблюдают ЦСКА и «Партизан». Приоритетным вариантом для канадца по-прежнему является переход в НБА, где к нему есть интерес со стороны «Мемфис Гриззлис». Однако клуб пока не сделал никаких конкретных предложений, поэтому не исключено, что Пангос останется в Европе еще на один сезон.

Напомним, в минувшем сезоне Пангос стал лучшим игроком «Зенита» и вошел в символическую пятерку Евролиги. Петербургский клуб пытался сохранить игрока, но тот отказался от продления контракта.