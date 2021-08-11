Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил ему 1 миллион долларов за победу на Играх в Токио.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров», — приводит слова Садулаева РИА «Новости».

Напомним, Садулаев завоевал золотую медаль Игр в Токио в весовой категории до 97 килограммов. В финальной схватке россиянин одолел американца Кайла Снайдера, который является чемпионом Рио-2016. Поединок завершился со счетом 6:3.

Эта золотая медаль стала для российской команды 19-й по счету. После этого Садулаева выбрали знаменосцем команды на церемонии закрытия.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 20 золотых наград.