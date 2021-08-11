Олимпийский чемпион Роман Костомаров оценил шансы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выиграть Олимпиаду в Пекине.

По мнению экс-спортсмена, у российского дуэта есть шансы на золото, однако для их победы должны сложиться несколько факторов. Претендовать на первое место также будут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, отметил Костомаров.

Также Костомаров прокомментировал мнение болельщиков, что у Синициной и Кацалапова слишком много романтических программ, которые кажутся однотипными.

«У каждой пары свой стиль. Но экспериментировать сейчас им уже поздно. Не нужно рисковать в олимпийский сезон. Им нужно сделать классную и яркую программу. Но понятно, что Майкла Джексона они танцевать точно не будут», — приводит слова Костомарова Sport24.

Напомним, Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира и Европы.