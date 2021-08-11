Антонелла Рокуццо, супруга аргентинского форварда Лионеля Месси, прокомментировала переход игрока в «Пари Сен-Жермен».

«Прекрасный этап завершён, но открывается новая глава, полная возможностей! Поначалу все перемены тяжелы, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой во всём», — написала Рокуццо у себя в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 10 августа, Месси подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение рассчитано на два года и включает опцию продления еще на один сезон.

5 августа стало известно, что Месси покинет «Барселону», за которую выступал на протяжении всей своей карьеры. Клуб не смог подписать с ним новый контракт в связи с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте Ла Лиги.