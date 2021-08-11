Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал перенос матчей шестого тура РПЛ.

«Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку. Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше – это факт», —цитирует Карпина служба коммуникаций РФС.

Напомним, матчи шестого тура РПЛ были перенесены в интересах сборной России. Изначально планировалось, что встречи состоятся 28-29 августа, однако х перенесли на 25-28 августа, чтобы национальная команда успела подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира-2022.

1 сентября сборная России встретится с Хорватией в рамках квалификации ЧМ-22 в Катаре. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21:45 мск.