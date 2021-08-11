Четвертая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Теннисист снялся с соревнований из-за травмы левой стопы, которая не позволила ему на этой неделе сыграть в Торонто.

Также стало известно, что турнир в Цинциннати пропустит канадец Милош Раонич, который год назад дошел до финала соревнований. Ранее с «Мастерса» снялись первая ракетка мира серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

В женской части турнира не сыграют американки Серена и Винус Уильямс, а также Софья Кенин.

Напомним, Надаль является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема».