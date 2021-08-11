Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам вернулась в Израиль после выступление в Токио-2020.

Сегодня, 11 августа, спортсменка приземлилась в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, где ее встретили болельщики.

«Это самый невероятный опыт в моей жизни, я запомню это на всю жизнь. Хочу поблагодарить всех, кто пришел встретить нас сегодня. Большое спасибо нашим тренерам, они — огромная часть нашего успеха. Также хочу выразить благодарность медицинскому штабу, который помогал нам на Играх», — сказала Ашрам, слова которой приводит sport5.co.il.

Напомним, Ашрам завоевала золотую медаль личного многоборья на Олимпиаде в Токио. Она набрала 107,800 балла, уронив предмет в заключительном упражнении. Второе место занял россиянка Дина Аверина с результатом 107,650 балла.