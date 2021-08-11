Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бё объявил о помолвке со своей девушкой Гитой Симонсен.

На своей странице в «Инстаграме» спортсмен опубликовал фото с возлюбленной. «То лучшее, что есть в моей жизни, внезапно стало еще лучше❤️» – написал Бё.

Напомним, Тарьей и Гита состоят в отношениях уже четыре года, они начали встречаться в 2017-м.

Бё — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в эстафете и серебряный призер Пхенчхана-2018 в эстафете. Кроме того, Норвегия поднялась на третье место мужской эстафеты в Сочи-2014 после того, как была дисквалифицирована российская команда.

Также в активе Тарьея одиннадцать побед на чемпионатах мира, две из которых — в личных гонках.