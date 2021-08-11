Полузащитник «Зенита» Малком сообщил, что приступил к работе с командой после возвращения с Олимпиады в Токио.

«Возвращаюсь к работе. Мне не хватало «Зенита», — написал Малком на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Малком стал олимпийским чемпионом Токио-2020 в составе сборной Бразилии. По ходу турнира полузащитник ни разу не попал в стартовый состав, но регулярно выходил на замену. Именно он стал автором победного гола в финальном матче против сборной Испании.

Малком присоединился к «Зениту» в 2019 году, до этого он защищал цвета «Барселоны», «Бордо» и «Коринтианса».