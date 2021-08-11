Защитник Алексей Швед покинул «Химки» и стал свободным агентом. Об этом рассказал агент баскетболиста Обрад Фимич.

«Сегодня мы достигли договоренности с «Химками» о расторжении контракта Алексея Шведа. Хотим поблагодарить клуб за плодотворное сотрудничество на протяжении почти шести лет. Сейчас подмосковная команда находится в тяжёлом положении, и нам с Алексеем очень бы хотелось, чтобы этот период поскорее закончился», — приводит слова Фимича «Спорт-Экспресс».

Напомним, прошлым летом Швед подписал трехлетний контракт с «Химками». Он принял решение покинуть команду, поскольку она не сыграет в Единой лиге ВТБ из-за финансовых проблем. В нынешнее межсезонье Алексей получил предложения от двух китайских клубов, но отклонил их из-за желания остаться в России с детьми и супругой.

Ранее Швед играл в России за «Динамо», ЦСКА и белгородский «Буревестник», а также за ряд американских клубов в НБА. Цвета «Химок» Алексей защищал с 2015 года.