Биатлонистка Маргарита Васильева вошла в резервный состав женской сборной России на сезон-2021/22. Как сообщила тренер Людмила Панова, спортсменка сможет принять участие в отборе на международные соревнования.

«Она продолжает готовиться к летнему чемпионату мира. Возможно, благодаря включению в резервный состав ее зимой допустят к отборам», — приводит слова Пановой ТАСС.

Напомним, в 2019-м году Васильева была дисквалифицирована на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Она пропустила три допинг-теста. Решение о её отстранении было принято 17 сентября 2019 года Международным союзом биатлонистов (IBU).