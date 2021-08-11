Тренерские штабы «Челси» и «Вильярреала» определились со стартовыми составами на матч за Суперкубок УЕФА, который состоится сегодня, 11 августа, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Чалоба, Зума, Канте, Ковачич, Хадсон-Одои, Алонсо, Хаверц, Зиеш, Вернер.

«Вильярреал»: Асенхо, Педраса, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Капу, Морено, Тригерос, Ж. Морено, Диа, Пино.

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Игра будет проходить на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия), её обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистировать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвёртый рефери — белорус Алексей Кульбаков, ВАР — немец Марко Фритц.

«Челси» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» со счётом 1:0. «Вильярреал» победил в Лиге Европы, одолев в финале «Манчестер Юнайтед».