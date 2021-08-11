Полузащитник «Спартака» Остон Урунов близок к переходу в «Уфу». Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, футболист перейдет в свой бывший клуб на правах аренды. На данный момент стороны согласовывают последние детали сделки.

Напомним, Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак» летом 2020 года. Проведя половину сезона в стане красно-белых, Остон вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В минувшем сезоне он отыграл 16 матчей чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.

Действующий контракт Урунова со «Спартаком» истечет в 2025-м году. По оценке популярного портала «Трансфермаркт», стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона евро.

«Спартак» хотел продать Урунова в «Уфу» в летнее трансферное окно, однако гендиректор уфимцев Шамиль Газизов сообщил, что клубам не удалось договориться.