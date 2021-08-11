Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин выразил надежду, что клуб предложит ему новый контракт.

«Есть этот сезон и опция +1, но я говорил: сейчас самое важное для меня — находиться в процессе, играть и помогать команде. В дальнейшем будет уже видно. Был бы счастлив, если бы этот сезон для меня в „Зените“ не стал последним», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Напомним, действующий контракт Ерохина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах и забил пять мячей.

До перехода в «Зенит» Ерохин выступал за «Ростов», «Урал», «Краснодар» и молдавский «Шериф».